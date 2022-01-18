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Sezen Aksu'nun Adem ve Havva şarkısına Ali Babacan'dan destek geldi

Sezen Aksu'nun Adem ve Havva şarkısına Ali Babacan'dan destek geldi

Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri tartışma yaratmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Aksu'ya tepki gösterirken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan destek geldi.

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Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun"Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında Hz. Adem ve Havva ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Aksu, günlerdir Twitter'da en çok konuşulan isim oldu.

Diyanet tepki gösterdi
Sezen Aksu'yla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da açıklama yaptığı. Diyanet'in açıklamasında dini değerlere hassasiyet çağrısı yapılarak, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" denildi.

Ali Babacan destek verdi
Aksu'ya destek verenlerden biri ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" dedi.

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