Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı hedef alan Sezen Aksu'ya sert tepki
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından Sezen Aksu'nun yeni şarkısında geçen pek çok dinde dünyadaki ilk insanlar olarak kabul edilen İslam dininin ilk peygamberi Hazreti Adem ve Hazreti Havva için söylediği sözleri eleştirdi.
Sezen Aksu'nun Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan 'cahil' diye bahsetmesine tepki gösteren Ahmet Mahmut Ünlü, Sezen Aksu'nun gözde sanatçı olarak görülmesine dikkat çekerek toplumu eleştirdi.
Sezen Aksu'nun 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya yönelik söylediği sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Şarkı sözlerinde şu ifadelere yer verildi: "Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete, Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e"
Cübbeli Ahmet Hoca Sezen Aksu'nun şarkısı için şunları söyledi: