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Alman medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini kullanıp yasaklansın istedi: Katil robotları durdurmalıyız

Alman medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini kullanıp yasaklansın istedi: Katil robotları durdurmalıyız

Türk SİHA'ları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak yazı yayınlayan Alman gazetesi Handelsblatt "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığıyla SİHA'lara yasaklama istedi.

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Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk SİHA'ları ile istediğini yapabildiğini dile getiren Alman basını, bu teknolojinin bir an önce durdurulması gerektiğini yazdı.

Türk savunma sanayiinin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

Ancak Türkiye'nin bu başarısı Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Ülkenin ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt de, bu konuyu manşetine taşıdı.

Handelsblatt, haberindeki manşet kapağında Türk SİHA'larıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak, "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.

Haberin içeriğinde Türk SİHA'larında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılırken Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi.

Türkiye'nin SİHA'larla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran Handelsblatt, bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yaptı.

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