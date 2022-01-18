Ahmet Hakan Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Erdoğan İBB Başkanı'yken tek bir gün bile...

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum" açıklamasını değerlendirdi. Erdoğan'ın İBB Başkanlığı dönemini hatırlatan yazar, "Bir tek gün bile hizmet edeceğim ama engelleniyorum." demediğini yazdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın kendisini engellediğini iddia etti. Kentin dört bir yanına afişler astırıp "Bütün işlerim tek imzaya kaldı", "Bana iş yaptırmıyorlar", "Beni engelliyorlar" mesajını veriyor.

İmamoğlu'nun dert yanmasını değerlendiren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Erdoğan'ın 1994 yılındaki İBB Başkanlığı döneminden örnek verdi.

Sadece işine baktı

Belediye başkanlığı yaptığı dönemde Erdoğan’ı yakından takip eden bir gazeteci olduğuna dikkat çeken yazar, "Erdoğan, bir tek gün bile...Hizmet edeceğim ama engelleniyorum. Şunu yapacağım ama yaptırmıyorlar. Türü bir yakınmayla halkın huzuruna çıkmadı. Böyle bir gerekçenin arkasına saklanmadı." ifadelerine yer verdi.

Herkes Erdoğan'a karşıydı

Ahmet Hakan, medyanın, bürokrasinin, iş dünyasının Erdoğan'a karşı olduğunu söyleyerek; "Erdoğan, İstanbul’a ne yaptıysa... İşte bu koşullar altında yaptı. Kapanmış kapılara rağmen... Daraltılmış alanlara rağmen... Kısıtlanmış kaynaklara rağmen... Önüne çıkarılan engellere rağmen..." dedi.

Hakan, Erdoğan'ın "Hizmet edeceğim ana engelleniyorum", gerekçesinin "arkasına saklanmadığını" savunurken, "Yaptığı hizmetlerin açılışlarında... 'Biz bütün engellemelere rağmen bunları yapmayı başardık' bile demedi" ifadelerini kullandı.

Hakan, "Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü koşulları, Tayyip Erdoğan’ın 1994’teki koşullarından daha mı kötü? Tayyip Erdoğan, bütün engellere rağmen bir şeyler yapmayı başarabildiyse... Ekrem İmamoğlu niye başaramasın?" diye sordu.

Hakan, "Tuttuğunu koparacak denli hizmet hırsıyla dolu olan, İstanbul’a hizmet dendiğinde yırtıcı bir kaplana dönüşen, gece gündüz proje peşinde koşturan, büyük bir aşkla işine odaklanan... Bir belediye başkanını... Hiçbir güç, engelleyemez. Böyle bir belediye başkanı kükremiş sel gibi olur" düşüncesini dile getirdi.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı