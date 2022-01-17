Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metrobüs ve metro eleştirisi! 'Her şey hazır bir tek imza eksik, neden?'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım proframına İstanbul'a 300 yeni metrobüs alımı ve metro inşaatının alınmamasına tepki gösterdi. "Kimse engelleyemeyecek" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'neden' diye sordu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İstanbul’a yapılacak olan yeni yatırımlara Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmemesine tepki gösteren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Neden onay vermediniz onu anlamadık!'

- Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!.

'Bir tek imza eksik. NEDEN?'

- Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?