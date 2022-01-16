İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı yeniden Eyüp Aksu oldu

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odasında (İTEO) mevcut başkan Eyüp Aksu, açık ara farkla yeniden başkan seçildi.

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İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) olağan genel kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Düzenlenen kongrede yeni yönetimin seçileceği ve 5 adayın yarıştığı seçim heyecanı yaşandı.

Gün boyu süren ve yaklaşık 3 bin 345 üyenin oy kullandığı seçim sonucunda mevcut başkan Eyüp Aksu, açık ara farkla yeniden başkan seçildi. Aksu, bin 846 oy alarak seçimi birinci tamamlarken en yakın rakibi Yahya Uğur ise 787 oy alarak ikinci oldu. Diğer adaylardan Yaşar Arabul 547 oyla üçüncü, İrfan Öztürk 119 oyla dördüncü, Zeynep Kılıç ise 46 oy alarak beşinci sırada yer aldı.

"Kaybeden olmadı"

Seçimi kazandığı belli olur olmaz gelen tebrikleri ve telefonları kabul eden Eyüp Aksu, yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadı. Yeniden başkan seçilen Eyüp Aksu, yaptığı konuşmada, "Kaybeden olmadı, kazanan oldu. Esnafımız, mesleğimiz kazandı. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yolumuz uzun. Allaha emanet olun" dedi.

Urgan attı

Genel kurulda adaylardan İrfan Öztürk adaylık konuşmasında mevcut yönetimin yolsuzluk yaptığını iddia etti. Öztürk, babasının da taksici olması nedeniyle 59 yıldır bu taksicilik mesleğinden ekmek kazandığını ve diğer adayların şu an taksicilik yapmadığını öne sürdü.

Öztürk, "Yapacağım hamleden dolayı özür diliyorum. Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün. Bu yağlı urganın benim boynuma asılı değil, bu yağlı urganın Eyüp Aksu'nun boynuna asılması için bunu atıyorum" diyerek Eyüp Aksu'ya doğru idam ipi attı.

Öztürk'ün bu eyleminden sonra salonda sözlü tartışmalar yükselirken Eyüp Aksu'nun idam ipini yerden aldığı ve kürsüye çıkarken hiçbir şey demeden yere bıraktığı görüldü.