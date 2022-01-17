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Seyhan Soylu'dan İzzet Yıldızhan bombası

Seyhan Soylu'dan İzzet Yıldızhan bombası

"Sahne'ye külotla çıkmayın" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'a Seyhan Soylu'dan tepki geldi. Seyhan Soylu'nun bir iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

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Kadın sanatçıların sahne kıyafetleriyle ilgili sözleri tartışma yarattı. "Külotla da sahneye çıkmasınlar" sözlerine bir tepki de Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan geldi. 

Katıldığı televizyon programında pazara çıkan ve "İzzet Yıldızhan'a don almaya geldik" diye konuşan Seyhan Soylu, 30 yıl önceki ilişkisini anlattı. İzleyenleri de şaşkına çeviren sözlerine devam eden Seyhan Soylu, "İlla ki öğrenmek istiyorsunuz. Evet, İzzet 30 yıl önceki enişten. O zaman daha henüz çıtırdım ve Kıro severdim.” dedi.

İşte Seyhan Soylu'nun o sözleri;

“Bak İzzet Yıldızhan birbirimizi iyi tanırız. Bu külot davasında da seni korumaya çalıştım ama görünüyor ki seni Nihat Doğan başta olmak üzere bizim masadakiler ve diğer magazin programları bu saçma külot davası konusunda seni eleştirdikleri için sen gazeteci meslektaşlarımızı, televizyon yorumcularını kısaca seni bu fütursuz sözlerini ayıplayan medyayı RTÜK’e şikayet ediyorsun.

"Senden neden ayrıldığımı söylersem..."

Biz seni nereye şikayet edelim İzzet? Sen milletin donuna gir sonra iki laf söylendi diye feryat et. Yahu millete ahlak dersi vermeyi, basına ayar vermeyi bırak da önce kendine ayar ver. Beni de daha fazla konuşturma. Senden neden ayrıldığımı söylersem insan içine çıkamazsın. Macerandan çok daha büyük skandal olur. Al sana don aldım."

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