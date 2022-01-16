Türkiye 16 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 364 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 139 milyon 230 bin 188'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ocak 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 68 bin 895 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" değerlendirmesinde bulundu.