BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 16 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 16 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 364 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 139 milyon 230 bin 188'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ocak 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 68 bin 895 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağızdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu, Bolu, Rize ve Artvin'de kar tatili
Kastamonu, Bolu, Rize ve Artvin'de kar tatili
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Denizli'de iki doktoru rehin alıp darp etti!
Denizli'de iki doktoru rehin alıp darp etti!
Antalya'da pitbull dehşeti! Bacağı kesilebilir
Antalya'da pitbull dehşeti! Bacağı kesilebilir
Yasin Obuz sevgilisi var mı? Survivor Yasin boyu ve kilosu kaç
Yasin Obuz sevgilisi var mı? Survivor Yasin boyu ve kilosu kaç
Hikmet Tuğsuz evli mi sevgilisi var mı Survivor Hikmet ne iş yapar?
Hikmet Tuğsuz evli mi sevgilisi var mı Survivor Hikmet ne iş yapar?
Survivor Berkan sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kimdir aslen nereli?
Survivor Berkan sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kimdir aslen nereli?
Yeni düzenleme yolda! Bunu yapamayan otomobilini satamayacak
Yeni düzenleme yolda! Bunu yapamayan otomobilini satamayacak
Survivor Anıl Berk Baki yaşı kaç sevgilisi var mı? Survivor Anıl boyu ve kilosu kaçtır?
Survivor Anıl Berk Baki yaşı kaç sevgilisi var mı? Survivor Anıl boyu ve kilosu kaçtır?
HDP kongresinde skandal! Erdoğan'a hakaret edip terörist başını övdüler
HDP kongresinde skandal! Erdoğan'a hakaret edip terörist başını övdüler