Antalya'da pitbull dehşeti! Bacağı kesilebilir

Antalya'da Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi'nde bir kadın 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Hastanede tedavi altına alınan kadının bacağının kangren olma riski olduğu belirtilirken köpeklerin sisteme kayıtlı olmadıkları anlaşıldı.

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ANTALYA'da üniversiteden dönen oğlunu almak için evden çıkan Öznur Karaca'ya (45), iki Pitbull cinsi köpek saldırdı. Bir inşaat işçisinin demir çubukla köpeklere vurmasıyla Karaca, kendisini otomobile kilitleyerek saldırıdan yaralı kurtuldu. Köpeklerden birinin, 2 yıl önce de Karaca'ya saldırdığı ortaya çıktı. Köpeklerin sahibine 30 bin lira ceza uygulandı.

Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi 728 Sokak üzerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında oturan 2 çocuk annesi özel güvenlik görevlisi Öznur Karaca, üniversiteden dönen oğlunu otogardan almak için evden çıktı. Bu sırada Karaca'ya, aynı apartmanın giriş katında bulunan Pitbull cinsi iki köpek saldırdı. İki köpek, kadının ayaklarından ve baldırından tutarak bırakmadı.

Köpekleri durdurmaya çalıştı

Köpeklerden biri inşaat işçisi Behçet Kayran'ın demir çubukla vurmasının ardından uzaklaştı ancak geri gelerek ısırmayı sürdürdü. Sürünerek kendisini otomobiline atıp kapıyı kapatan Öznur Karaca, ardından polisi arayarak yardım istedi.

Köpekleri vermek istemedi

Polis ekipleri daha sonra şahsı da alarak, köpeklere savcılık kararı ile el koymak üzere adrese geldi.

Bu sırada köpeklerinin teslim alınmasını istemeyen şahıs polislere uzun süre dil döktü. Şahıs görüntü alan basın mensuplarına ise sürekli hakaret ederek, el kol hareketlerinde bulundu.

30 bin TL ceza kesildi

Öte yandan, köpeklerin uyarılara rağmen kayıt altına alınmadığı öğrenildi.

Şahsa ise köpeklerin kayıt altına alınmadığı için yaklaşık olarak 30 bin TL tutarında ceza kesildiği ifade edildi.

Köpekler ise uzun uğraşlar sonucunda polis ve Muratpaşa Belediyesi geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Köpeklere burada ömür boyu bakılacağı kaydedildi.

Kangren olma riski var

Bacağının kangren olma riski olduğunu aktaran Öznur Karaca, "Bacağımdan olacağım. Hayatım söz konusu. Sadece benim değil, apartman sakinlerinin de canı tehlikede. Bunu herkese anlattım. Her gün işe giderken korkarak gidip geldim. Daha önceki saldırıda bacağımda 9 dikiş izi vardı. Şimdi diğer bacağım komple gitti. Hala korkuyorum" dedi.