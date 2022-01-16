Ogeday Girişken sevgilisi var mı kaç yaşında Survivor'da ne zaman yarıştı?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogeday Girişken araştırılıyor. Gönüllüler takımında dikkatleri üzerine toplayan oyuncu Ogeday Girişken bu yılın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor Ogeday kimdir? Ogeday Girişken kaç yaşında, nereli?

Abone ol

Tv8 ekranlarının uzun soluklu programı Survivor 2022 başladı. All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak olan Survivor'da Ogeday Girişken yer alıyor. Survivor 2022 All Star Gönüllüler kadrosunda yarışan Ogeday Girişken'in hayatı merak ediliyor. Peki, Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ogeday Girişken hakkında merak edilenler...

Ogeday Girişken, 27 Nisan 1992 tarihinde Adana'da doğmuştur. Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu.

Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde 'Teoman' karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde 'Astsubay Çavuş Demir Döğer' karakterini canlandırdı.