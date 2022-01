Mustafa Sarıgül gölge Hazine ve Maliye Bakanı'nı açıkladı! Aziz Murat Hatipağaoğlu kimdir?

Türkiye Değişim Partisi, Beşiktaş'ta düzenlenen programla gölge Hazine ve Maliye Bakanını açıkladı. Partinin Gölge Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu oldu.

Türkiye Değişim Partisi, Türkiye'de ilk defa gölge bakan uygulamasını hayata geçirdi. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen programa Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri, parti il başkanları ile Türkiye Değişim Partisi üyeleri katıldı. Muhalefetin iktidar kadrosunu açıklamadığı bir dönemde kendi kadrosunu açıklayarak cesurca yola çıktıklarını belirten Başkan Sarıgül, ilk olarak gölge Hazine ve Maliye Bakanını açıkladı. Türkiye Değişim Partisi'nin gölge Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu oldu. Dr. Hatipağaoğlu, Sarıgül'den sonra söz alarak partinin ekonomi yol haritasını sahnede anlattı.



Gölge bakan uygulamasının Türk siyasi hayatı için önemli olduğunu dile getiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bugün bir ilki gerçekleştireceğiz. Bu zamana kadar yapılmayanı yapacağız. Bizden önce kurulan birçok muhalefet partisi var. Bu partiler iktidara aday olduklarını söylüyorlar ama kadrolarını saklıyorlar. Benim kendime güvenim var. Ben koltuğun peşinde koşmuyorum. Benim rütbe heyecanım yok. Ben laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin şahlanması için buradayım. Neden önce gölge hazine ve maliye bakanımızı açıklıyoruz. Türkiye’nin ekonomik sorunları var." dedi.







"Bizden sonra bütün siyasi partilere örnek teşkil edecek"

"Ekonomi Türkiye’de iyi gitmiyor" diyen Sarıgül "Bugün gerçekten partimiz için çok önemli bir gün. Tarihte Türkiye’de gölge bakan uygulamasını başlatan parti sağlam bir şekilde Türkiye Değişim Partisi olacak. Bu uygulama Türk siyasi hayatı için önemlidir. Bizden sonra bütün siyasi partilere örnek teşkil edecek. Her olaya öncülük yapan biziz. Bakanlarımız ‘ben hazırım’ dediği gün gölge bakanlarımızı kamuoyu ile buluşturacağız. Önümüzdeki günlerde sırayla bütün bakanlarımız tek tek kamuoyuyla buluşacak" diye konuştu.



Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu kimdir?

Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler (Mülkiye) Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra, University of Illinois at Urbana - Champaign’de (ABD) Ekonomi Yüksek Lisans programını tamamlamış, ardından Gazi Üniversitesi’nden Ekonomi Doktorasını aldı.







Ankara Üniversitesi ATAUM Avrupa Birliği Uzmanlık sertifikası bulunan Dr. Hatipağaoğlu, 2001 yılında JICA [Japan International Cooperation Agency- Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı] bursiyeri olarak Japonya’da “Japon Piyasasında Pazarlama” eğitimi aldı. Hatipoğlu, Adizes Institute tarafıdan düzenlenen “Liderlik ve Değişim Yönetimi Eğitimi” sertifikasına da sahip.

1994-1996 yılları arasında Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakîm Adayı olarak görev yapan Dr. Hatipağaoğlu, 1996-2010 yıllarında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Uzmanı, İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı görevlerini yürüttü.



Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndaki görevinden ayrıldıktan sonra özel sektör şirketlerine ve kurumlara yönelik olarak yönetim danışmanlığı hizmetleri sunan Hatipoğlu, birçok üniversitede de dersler verdi.

Dr. Hatipağaoğlu’nun uzmanlık alanları arasında makro ekonomi, kalkınma ve büyüme ekonomisi, uluslararası ekonomi, uluslararası ticaret, uluslararası pazarlama, stratejik planlama, değişim yönetimi, marka yönetimi, iş analizi, ticaret ve büyüme analizi, pazara giriş ve büyüme stratejisi geliştirme, uluslararası pazar analizi yer almakta.