Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli Survivor Ardahan evli mi?

Survivor 2022'de yarışacak isimlerden biri de Ardahan Uzkanbaş olmuştu. 2020'de Survivor'da boy gösteren ve oldukça başarılı bir yarışma geçiren Ardahan Uzkanbaş, yeni sezon öncesi şimdiden gündem oldu. Peki Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Ardahan'ın biyografisi...

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Ardahan Uzkanbaş bu yıl Survivor All Star kadrosunda yer almasının ardından merak konusu oldu. Survivor 2020'de herkese 'Babuş' diye hitap eden sempatik yarışmacı Ardahan Uzkanbaş ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Survivor Ardahan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Survivor Ardahan hakkında merak edilenler...

Ardahan Uzkanbaş kimdir: Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana’da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.