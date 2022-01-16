BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66
HABER /  GÜNCEL

Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli Survivor Ardahan evli mi?

Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli Survivor Ardahan evli mi?

Survivor 2022'de yarışacak isimlerden biri de Ardahan Uzkanbaş olmuştu. 2020'de Survivor'da boy gösteren ve oldukça başarılı bir yarışma geçiren Ardahan Uzkanbaş, yeni sezon öncesi şimdiden gündem oldu. Peki Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Ardahan'ın biyografisi...

Abone ol

Ardahan Uzkanbaş bu yıl Survivor All Star kadrosunda yer almasının ardından merak konusu oldu. Survivor 2020'de herkese 'Babuş' diye hitap eden sempatik yarışmacı Ardahan Uzkanbaş ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Survivor Ardahan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Survivor Ardahan hakkında merak edilenler...

Ardahan Uzkanbaş kimdir: Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana’da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Twitter’ın eski patronundan Bitcoin adımı! Resmen duyurdu
Twitter’ın eski patronundan Bitcoin adımı! Resmen duyurdu
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
PCR kuralında flaş karar değişikliği! Aşısızlara testin kaldırılmasında geri dönüş!
PCR kuralında flaş karar değişikliği! Aşısızlara testin kaldırılmasında geri dönüş!
Hikmet Tuğsuz kimdir Survivor 2022 Hikmet kaç yaşında aslen nereli?
Hikmet Tuğsuz kimdir Survivor 2022 Hikmet kaç yaşında aslen nereli?
Antalya'da komşuları kayıp ihbarı vermişti! Yaşlı adamdan acı haber geldi: Bakın nerede bulundu
Antalya'da komşuları kayıp ihbarı vermişti! Yaşlı adamdan acı haber geldi: Bakın nerede bulundu
2022'nin ilk partisi kuruldu! Şahlanış Partisi genel başkanı kim? Partinin hedefi bakın ne
2022'nin ilk partisi kuruldu! Şahlanış Partisi genel başkanı kim? Partinin hedefi bakın ne
Anıl Berk Baki kimdir kaç yaşında aslen nereli? Survivor Anıl sevgilisi var mı?
Anıl Berk Baki kimdir kaç yaşında aslen nereli? Survivor Anıl sevgilisi var mı?
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başı şimdi de eşi nedeniyle dertte! Kucağında oturmuş
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başı şimdi de eşi nedeniyle dertte! Kucağında oturmuş
Ogeday Girişken kimdir kaç yaşında sevgilisi var mı? Ogeday Girişken boyu kaç?
Ogeday Girişken kimdir kaç yaşında sevgilisi var mı? Ogeday Girişken boyu kaç?
MHP'li Belediye Meclisi üyesinin kızı öldü oğlu yoğun bakımda! Sobadan zehirlendiler
MHP'li Belediye Meclisi üyesinin kızı öldü oğlu yoğun bakımda! Sobadan zehirlendiler