Antalya'da komşuları kayıp ihbarı vermişti! Yaşlı adamdan acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde komşularının kayıp ihbarı verdiği 73 yaşındaki Hasan Tan, evine 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde komşularının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri Gazipaşa ilçesi Çimenbağ Mahallesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Hasan Tan, için arama çalışması başlattı. Jandarma arama kurtarma çalışmalarına AKUT arama timi de dahil oldu. Yaşlı adam için arama çalışmaları dün akşam saatlerine kadar devam etti. Karanlık ve soğuk hava nedeniyle çalışmalar bugün sabah saatlerinde tekrardan başladı. Mahalle kırsalı ve yol boyunda aramalar devam etti.



Köylülerin görüp Jandarmaya haber vermesiyle, Tan’ın cansız bedeni evine 1 kilometre uzaklıkta yolun alt tarafında bulunan dere yatağında bulundu. Cumhuriyet savcılığının incelemesinden sonra cenaze bulunduğu yerden alındı. 73 yaşındaki Hasan Tan’ın cenazesi olay yerine gelen cenaze aracına konularak Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.