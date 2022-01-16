İmam olan Diyanet-Sen Genel Başkanı alkollü araç kullanırken yakalandı! Memuriyetten atılınca Fatih Altaylı itiraz etti

YARGITAY 1. Başkanlığı Mescidi İmam hatipliği de yapmış olan Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen'in Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, imamlıktan ve memuriyetten ihraç edildi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Tapu kadastro memurunu atıyor musunuz işten!" diyerek itiraz etti.

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Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı olan Diyanet-Sen Başkanı ve Yargıtay Mescidinin eski imamı Mehmet Ali Güldemir’in alkollü araç kullanırken yakalandığı için imamlıktan ve memuriyetten atıldığı iddia edildi. Alkollü araç kullanırken yakalanan başka memurların memurluktan atılıp atılmadığını sorgulayan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Güldemir'in ihracına karşı çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 7 Ocak 2022 tarihli yazısında, Ankara ili Çankaya ilçesi Yargıtay Birinci Başkanlığı Mescidi İmam Hatibi Mehmet Ali Güldemir’in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b hükmü uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki memurluğunun sona erdirildiğine dair ilgili karar yer alıyor.

Dağıtım yerlerine gönderilmek üzere düzenlenen yazıda, “Söz konusu olurun adı geçene tebliğ edilerek görevden ayrılış tarihinin İKYS Modülüne işlenmesi, ayrıca bu konuda düzenlenecek olan tebliğ-tebellüğ belgesinin Atama 2. Başkanlığımıza ivedi olarak iletilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim” denildi.

Tapu kadastro memurunu atıyor musunuz işten!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise, Diyanet-Sen Başkanı'nın alkallü araç kullandığı için memurluktan atılmasını eleştirdi. "Alkollü biçimde araç kullanmak elbette doğru değil ve mutlaka cezalandırılmalı da…" diyen Fatih Altaylı, "Meslekten ihracı anlamadım gerçekten" dedi. İŞte Ataylı'nın yazısının devamı:

"Bu kişi bir memur. Mesai saatleri içinde alkollü içki kullanıp, sarhoş geziyorsa elbette cezalandırılabilir. Yok eğer mesai saatleri dışında, kendi özel zamanında içki içiyorsa bu meslekten atılmayı gerektirecek bir suç teşkil etmez.

'Size ne! Ne demek görevine son vermek!'

Ben bugüne kadar hiç gece alkollü yakalandığı için meslekten atılan tapu kadastro memuru, Maliye bürokratı ya da başka bir kamu görevlisi görmedim.

Bu adamın günahı ne. Daha doğrusu varsa bir günahı bu Allah'la kendi arasında. Size ne! Ne demek görevine son vermek."