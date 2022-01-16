Koronavirüs ile ilgili strateji değişiyor! Üç ülke harekete geçti

Türkiye de dahil çoğu ülkede Omicron varyantı vaka sayılarını hızla artırırken İspanya, İtalya ve İsrail "virüs ile yaşama" stratejisine geçişin sinyalini veriyor.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hafta başında bir radyo programında yaptığı açıklamada, hükümetin koronavirüs artık bir pandemi olarak değil endemik bir hastalık olarak görmeye başlayacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, bu strateji değişikliğinin şu an ülkeyi etkisi altında bırakan 6. dalganın sonunda hayata geçirilebileceğini açıkladı.

İspanya'nın koronavirüs ile mücadele şeklini değiştirecek bu yaklaşımda, hastalığın mevsimsel grip gibi izlenmesi planlanıyor. Buna göre, tüm koronavirüs vakalarını saymak yerine, örneklemler üzerinden istatistiksel verilere ulaşmak ve virüsün yayılışını takip etmek amaçlanıyor.

Ülkedeki sağlık birliklerinden bir kısmı Omicron varyantının hızlı yayılmasına karşın ölüm oranlarının düşük olduğunun altına çizerek bir sonraki aşamaya geçilmesi konusunda hükümetin politika değişikliğine destek veriyor. Ancak koronavirüs sıradanlaştırarak endemik hastalık sınıfına almak için henüz çok erken olduğunu düşünenler de var.

İtalya 'vaka sayısı takıntısından' kurtulmak istiyor

İtalya da İspanya gibi "virüsle yaşama" stratejisine geçmede istekli. Pandeminin başlarında sağlık sisteminde çöküş yaşanan ülkede bazı virologlar günlük vaka sayısı ve koronavirüs testi takıntısına son verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Koronavirüs aşısıyla vaka-ölüm oranlarının yüzde 0,12'lere kadar düştüğü belirtilirken bazı bölgeler aşılılara karşı önlemlerin hafifletilmesini istedi.

Öte yandan, asemptomatik yani belirti göstermeyen koronavirüs vakalarının günlük vaka sayılarına dahil edilmemesi gündemde.

Lombardiya bölgesi Sağlık Bakanlığı'na başka sebeplerden hastaneye kaldırılan ve sonrasında test sonucu pozitif çıkan hastaların, hastaneye kaldırılan koronavirüs vakası olarak görülmemesi talebinde bulundu.

İsrail yaşlı nüfusu korumaya öncelik verdi

Euronews'in haberine göre, koronavirüs pandemisinde tüm nüfusu aşılama girişiminde bulunan ilk ülke İsrail de koronavirüs ile yaşama stratejisine geçiyor.

İsrail hükümeti koronavirüsle mücadelede 60 yaş üstü ve risk grubundakileri korumaya öncelik vermiş durumda.

Koronavirüs PCR testleri sadece 4. doz aşısını olacak yaşlı nüfusa ayrılırken diğerleri evde kullanım için test kitleri veya antijen testlerle yetinmek zorunda. Karantina süreleri kısaltılırken turistler için sınırlar açık.

Vaka sayılarındaki artışa yönelik ise henüz bir önlem alınmadı ve ufukta İsrail için kısıtlama gözükmüyor.