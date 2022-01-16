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PKK'lı 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

PKK'lı 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan’a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alınan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

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Güvenlik güçleri, Uzunköprü’de 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışmada Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S., Ö.D. ve Y.M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., Ö.D. ve Y.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

pkk
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