BIST 2.057
DOLAR 13,58
EURO 15,45
ALTIN 792,47
HABER /  GÜNCEL

Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye nüfusunun %15,4'ünü genç nüfus oluşturuyor.

Abone ol

2020 yılında genç nüfusun %28,6'sı 15-17 yaş grubunda, %19,8'i 18-19yaş grubunda, %31,3'ü 20-22 ve %20,4'ü ise 23-24 yaş grubunda yer alıyor.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfus oranı 2020'de %15,40 olarak kaydedilirken, 2025'te %14,3, 2030'da %14,0, 2040'ta yüzde 13,40%, 2060'ta %11,8, 2080'da %11,10'a düşmesi tahmin ediliyor.

Üç çocuk politikası akıllara geliyor

Bu istatistikler ışığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli dile getirdiği 3 çocuk politikasının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor.

Erdoğan, daha önce verdiği mesajlarda, dinamik genç nüfus yapısının dengede tutulması gerektiğini söylemişti.

Yaşlı nüfusu

Verilere göre Türkiye nüfusunun %9,5'ini yaşlı nüfus oluşturuyor.

65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda %22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. 

İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2015 yılında %5,6 iken bu oran 2020 yılında %27,1'e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Baltayla kiracıya saldıran 93 yaşındaki ev sahibi uslanmıyor: Pazartesi camlarını kıracağım
Baltayla kiracıya saldıran 93 yaşındaki ev sahibi uslanmıyor: Pazartesi camlarını kıracağım
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Başkan Fatma Şahin'den sokak hayvanları için ara formül önerisi
Başkan Fatma Şahin'den sokak hayvanları için ara formül önerisi
Temel Kotil açıkladı: 2025'ten sonra her ay 2 adet üretilecek
Temel Kotil açıkladı: 2025'ten sonra her ay 2 adet üretilecek
Doğalgaz yardımı 2022 nasıl yapılacak ödeme kimlere yapılacak?
Doğalgaz yardımı 2022 nasıl yapılacak ödeme kimlere yapılacak?
Kaç gün devamsızlık yapan belge alamaz 2022 karne ortalaması
Kaç gün devamsızlık yapan belge alamaz 2022 karne ortalaması
Fabrikada iğrenç şaka! İşçinin iç çamaşırını çıkarıp fabrikada dolaştırınca hem kovuldu hem de...
Fabrikada iğrenç şaka! İşçinin iç çamaşırını çıkarıp fabrikada dolaştırınca hem kovuldu hem de...
İki çocuğunun internet süresini kısıtlamak için arabulucuya başvurdu
İki çocuğunun internet süresini kısıtlamak için arabulucuya başvurdu
Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse yeni bakanlık kuracak! Mektup yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse yeni bakanlık kuracak! Mektup yazdı
PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel bu hafta görüşülecek
PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel bu hafta görüşülecek