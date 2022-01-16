Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye nüfusunun %15,4'ünü genç nüfus oluşturuyor.

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2020 yılında genç nüfusun %28,6'sı 15-17 yaş grubunda, %19,8'i 18-19yaş grubunda, %31,3'ü 20-22 ve %20,4'ü ise 23-24 yaş grubunda yer alıyor.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfus oranı 2020'de %15,40 olarak kaydedilirken, 2025'te %14,3, 2030'da %14,0, 2040'ta yüzde 13,40%, 2060'ta %11,8, 2080'da %11,10'a düşmesi tahmin ediliyor.

Üç çocuk politikası akıllara geliyor

Bu istatistikler ışığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli dile getirdiği 3 çocuk politikasının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor.

Erdoğan, daha önce verdiği mesajlarda, dinamik genç nüfus yapısının dengede tutulması gerektiğini söylemişti.

Yaşlı nüfusu

Verilere göre Türkiye nüfusunun %9,5'ini yaşlı nüfus oluşturuyor.

65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda %22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu.

İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2015 yılında %5,6 iken bu oran 2020 yılında %27,1'e yükseldi.