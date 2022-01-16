Kabine toplanıyor! Ekonomide yeni hamleler ve salgın masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Ekonomide KDV düzenlemesinden salgında alınacak yeni önlemlere kadar hepsi masada.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu hafta toplanıyor. Gündemde ekonomi, salgın ve terörle mücadele olacak.

Ekonomi başlığı oldukça önemli. Kur ve dalgalanmaya ilişkin hayata geçirilen uygulamaların sonuçları değerlendirilecek. Ankara'da KDV düzenlemesi de konuşuluyor. Çalışmada gelinen son durum masada olacak.

Yeni tedbirler gelir mi?

Salgın gündemi de oldukça önemli. 70 binlere çıkan vaka sayılarını konuşuyoruz. Vaka sayılarının yükselmesiyle akıllara yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği geliyor. Salgının geriletilmesine ilişkin atılacak adımlar kabinenin gündeminde olacak.

Terörle mücadele

Terörle mücadele ayrı bir başlık. Yurt içi ve yurt dışında operasyonlar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte, yaklaşan bahar aylarıyla birlikte terör örgütünün kırsaldaki hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin atılacak adımlar gündemde olacak.

Meclis'te yoğun hafta

Meclis bu hafta, yeni ekonomik sistemin yapısını oluşturan teklifin görüşmeleri tamamlayacak. Karma Komisyon ise PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dosyası görüşmek için toplanacak. Yeni ekonomi modelin yasal alt yapısını oluşturan düzenlemenin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kaldığı yerden devam edecek. 10 maddesi kabul edilen teklifle birlikte Kur korumalı TL vadeli mevduatın yasal çerçevesi çizilmiş olacak.

Teklifle doğal gaza kademeli fiyatlandırma getirilirken iklim şartlarına göre tarife belirlenmesi için BOTAŞ'a yetki verilecek. Bireysel emeklilik sisteminde ise yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 30'a çıkartılacak. Düzenlemedeki en önemli başlık memur ve emeklilere 2 buçuk puanlık ek zam.

Ek zamla birlikte memurlar ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 virgül 95 zam almış olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

İklim değişikliği raporu

Genel Kurul'un gündemine İklim değişikliği araştırma komisyonunun raporu gelecek. Raporda, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye'de olası sorunlara karşı alınacak önemler bulunuyor. Mükelleflerin enflasyon muhasebesi ertelenecek. Hafta sonuna doğru, mükelleflerin enflasyon muhasebesini erteleyen teklif de Meclis gündemine gelecek. Düzenlemeyle dövizlerini, Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükellefleri için vergi istisnası sağlanacak.

Semra Güzel'in fezlekesi

Meclis Karma Komisyonu ise PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki dosyayı görüşmek için toplanacak. Güzel'in fezlekesi komisyonda kabul edilirse dokunulmazlığın kaldırılması için sön sözü Genel Kurul söyleyecek.