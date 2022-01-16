Doğalgaz yardımı ne kadar ne zaman başlıyor e devlet başvurusu

Bu yıl ilk kez verilecek desteğe ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Yardım, illerin sıcaklıklarına göre yapılacak ve 450 lira ile 1150 lira arasında değişecek. Başvurular şubat ayının ikinci yarısında başlayacak. Isınma yardımları artık yalnızca kömür olarak değil, doğalgaz faturası desteği olarak da yapılacak.

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Herkesin merakla beklediği açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımının detaylarını açıkladı. Hane başına yıllık 450-1150 TL arasında destek verilecek. Bu yardımlar nasıl dağıtılacak? Her haneye ne kadar doğalgaz yardımı yapılacak? İklim koşullarına göre ayarlamalar yapılacaktır. İşte detaylar...

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında hane başına yıllık 450 - 1150 TL destek sağlayacaklarını belirterek, "Bu ödemeleri Mart ve Ekim aylarında iki eşit taksitte yapacağız. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Yıllık 3 milyar TL destek öngörüyoruz." dedi.

"Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil" diyen Yanık, "O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak" dedi.

E-Devlet'ten başvuru:

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

Hangi haneye ne kadar doğalgaz yardımı yapılacak: Isıtma desteği bölgesel iklim koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ birlikte çalışıyor. Sahada sıcaklık ölçümleri yapıldı. Bu sıcaklığa göre ne kadar ısıtma gerektiği mevsime göre belirlenir. Ödemeler buna göre yapılacaktır. Örneğin Antalya'da kış mevsiminde, Erzurum'da kış mevsiminde ihtiyaç duyulan doğalgaz miktarı farklıdır. Yani kış aylarında hangi ilde sıcaklık sıfırın altına ne kadar düşerse benzer kriterlere bakılır ve buna göre hesaplamalar yapılır.

Başvuru nasıl yapılır: Bakan Yanık, doğalgaz yardımının da uygulamaya geçtiğinde diğer sosyal yardımlar gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet üzerinden sağlanacağını belirtti.

Nasıl alınacak?

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yardımlar, hakkı alan kişinin PTT kartına destek ödemesi olarak yatırılacaktır. Kişi faturayı alarak ödemesini PTT'den geri alabilecektir.