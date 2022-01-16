Acı olay! Trafik kazasında ünlü futbolcunun model eşi hayatını kaybetti

27 yaşındaki eski model Viktoria Danchenko, ünlü bir futbolcu olan kocası Oleh Danchenko'nun aracıyla yaptığı kaza sonucu can verdi.

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Ukrayna'nın ünlü futbolcusu Oleh Danchenko ile evli olan model Viktoria Danchenko, kocasının lüks aracıyla yaptığı kazada feci şekilde can verdi. Hız tutkusuyla tanınan model Viktoria Danchenko, önceki gün lüks araçla ilerlediği sırada direksiyonun hakimiyetini kaybederek önce bir kamyona ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Genç kadının cansız bedeni, hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Şu anda kiralık olarak Zorya Luhansk'ta forma giyen Danchenko, daha önce Rubin Kazan, Anzhi Makhachkala ve Shaktar Donetsk gibi önemli takımların formasını terletmişti.