İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başı şimdi de eşi nedeniyle dertte! Kucağında oturmuş

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ın başı koronavirüs önlemlerini çiğnediği haberlerle dertte. Başbakanlık konutunda yasak dönemde parti verdiği ortaya çıkan Johnson'la ilgili tartışma sürerken, Johnson'ın genç eşinin sosyal mesafe kurallarını yıktığı ve bir başkasının kucağında oturduğu fotoğrafı yayınlandı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüsü salgınının en yoğun ve tehlikeli dönemlerinde vatandaşlara sıkı yasaklar getirdiği sıralarda kendi kurallarına uymaması ve başbakanlık konutunda kalabalık ve sosyal mesafeye uymadan parti yapmasına ve parti yapılmasına ses çıkarmamasına karşı tepkiler büyürken yeni bir fotoğraf İngilizleri ayağa kaldırdı.

Başbakan Johnson 33 yaşındaki eşi Carrie Johnson’ın da bu yasakları deldiği fotoğraflarla kanıtlandı. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Sunday Telegraph, Carrie Johnson’ın bir arkadaşıyla sosyal mesafeyi hiçe saydığı bir fotoğrafı paylaştı ve 33 yaşındaki kadının sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda çok net bir çağrıya kulak asmadığını yazdı.

Boris Johnson’ın, “Aynı evde yaşamadığınız herkese karşı sosyal mesafeyi koruyun” uyarısını yaptıktan çok kısa bir süre sonra Londra’daki West End’deki özel bir kulüpte çekilen fotoğrafta Johnson ve yakın arkadaşı Anna Pinder’in birbirlerine sarıldığı görülüyor.

'Sayın Johnson pişman'

Bir nişan kutlamasında çekildiği fotoğrafta ikilinin çok yakın olmasına ise İngiliz kamuoyu büyük tepki gösterdi. 2020 yılının Eylül ayında İngiltere’de ikinci dalga uyarılarının yapıldığı bir dönemde çekildiği açıklanan fotoğraflarda farklı evlerde yaşayanlara iki metre mesafe kuralına uyulması gerektiği belirtilirken kalabalık toplantılarda da sınırlama getirilmesi kararlaştırılmıştı.

Johnson’ın sözcüsü, “Carrie Johnson bir arkadaşının nişanını dışarıda 6 arkadaşıyla birlikte kutladı. Sayın Johnson anlık olarak arkadaşına fotoğraf için sarılma gafletinde bulunduğu için pişman” dedi.