2022'nin ilk partisi kuruldu! Şahlanış Partisi genel başkanı kim? Partinin hedefi bakın ne
2022'nin ilk siyasi partisi kuruldu. 10 Ocak'ta kurulan partinin adı "Şahlanış Partisi" oldu.Abone ol
Türkiye’de faaliyette bulunan siyasi parti sayısında son iki yılda rekor artış yaşandı. 2020 yılında 26 siyasi parti kurulurken, 2021 yılında yeni kurulan siyasi parti sayısı 23 oldu. 2 yılda kurulan 49 yeni siyasi parti ile Türkiye’de kayıtlı siyasi parti sayısı 123’e çıktı.
YSK tespitlerine göre teşkilatlanma kriterlerini karşılayıp seçime girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı sadece 24. Bu duruma karşın yeni partiler kurulmaya devam ediyor. 2022 yılının ilk siyasi partisinin kuruluşu da 10 Ocak’ta gerçekleşti. Siyasi partiler arasına 'Şahlanış Partisi' de eklendi.
İki meclisli parlamenter rejimi ve kuvvetler ayrılığı
Şahlanış Partisi Mehmet Mahmut Yıldız Şahlanış Partisi’nin amacını “1990 yılında hareketin fikri önderi ve lideri olan Murat Altun tarafından Ankara’da kurulmuştur. Kurulduğu yıllardan başlayarak hem fikir hem de hareket olarak Türk siyasetine önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Şahlanış Hareketi, Dayanışmacı-toplumcu bir siyasi fikir hareketidir. Toplumun değer yargılarına, her türlü inanca saygılı, etnik, dini ve siyasi ayrımcılığı reddeder. Bireyleri topluma verdikleri emek ve ülkeye sağladıkları yararlara göre değerlendirir. İki meclisli parlamenter rejimi ve kuvvetler ayrılığını savunur." sözleriyle anlattı.
Seçime girebilecek partiler
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anavatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokrat Parti
Demokratik Sol Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Halkların Demokratik Partisi
Hür Dava Partisi
İyi Parti
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Muhafazakar Yükseliş Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Sarıgül ve İnce listede yok
24 parti seçime girme hakkına sahip olurken, Muharrem İnce'nin liderliğinde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı.