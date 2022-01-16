2022'nin ilk partisi kuruldu! Şahlanış Partisi genel başkanı kim? Partinin hedefi bakın ne

2022'nin ilk siyasi partisi kuruldu. 10 Ocak'ta kurulan partinin adı "Şahlanış Partisi" oldu.

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Türkiye’de faaliyette bulunan siyasi parti sayısında son iki yılda rekor artış yaşandı. 2020 yılında 26 siyasi parti kurulurken, 2021 yılında yeni kurulan siyasi parti sayısı 23 oldu. 2 yılda kurulan 49 yeni siyasi parti ile Türkiye’de kayıtlı siyasi parti sayısı 123’e çıktı.



YSK tespitlerine göre teşkilatlanma kriterlerini karşılayıp seçime girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı sadece 24. Bu duruma karşın yeni partiler kurulmaya devam ediyor. 2022 yılının ilk siyasi partisinin kuruluşu da 10 Ocak’ta gerçekleşti. Siyasi partiler arasına 'Şahlanış Partisi' de eklendi.







İki meclisli parlamenter rejimi ve kuvvetler ayrılığı

Şahlanış Partisi Mehmet Mahmut Yıldız Şahlanış Partisi’nin amacını “1990 yılında hareketin fikri önderi ve lideri olan Murat Altun tarafından Ankara’da kurulmuştur. Kurulduğu yıllardan başlayarak hem fikir hem de hareket olarak Türk siyasetine önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Şahlanış Hareketi, Dayanışmacı-toplumcu bir siyasi fikir hareketidir. Toplumun değer yargılarına, her türlü inanca saygılı, etnik, dini ve siyasi ayrımcılığı reddeder. Bireyleri topluma verdikleri emek ve ülkeye sağladıkları yararlara göre değerlendirir. İki meclisli parlamenter rejimi ve kuvvetler ayrılığını savunur." sözleriyle anlattı.

Seçime girebilecek partiler

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokrat Parti

Demokratik Sol Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İyi Parti

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Muhafazakar Yükseliş Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi



Sarıgül ve İnce listede yok

24 parti seçime girme hakkına sahip olurken, Muharrem İnce'nin liderliğinde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı.