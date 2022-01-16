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Antalya'da olay yerine gelince dünyaları başına yıkıldı! Kazanın şokundan çıkamadılar

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da olay yerine gelince dünyaları başına yıkıldı! Kazanın şokundan çıkamadılar

ANTALYA’da içerisinde 4 gencin olduğu ve makas atarak ilerlediği iddia edilen bir araç, park halindeki cipe vurarak adeta kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da olay yerine gelince dünyaları başına yıkıldı! Kazanın şokundan çıkamadılar

Kaza, Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Uncalı istikametine gitmekte olan Emre Ç. yönetiminde bulunan 07 KS 629 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan 07 ANU 342 plakalı cipe arkadan vurdu. 

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Antalya'da olay yerine gelince dünyaları başına yıkıldı! Kazanın şokundan çıkamadılar

Cip ise sürüklenerek önündeki park halinde bulunan araca yine arkadan çarparak sonra kaldırıma çıktı.

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Antalya'da olay yerine gelince dünyaları başına yıkıldı! Kazanın şokundan çıkamadılar

Kazada Emre Ç. araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı.

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Antalya'da olay yerine gelince dünyaları başına yıkıldı! Kazanın şokundan çıkamadılar

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından sürücü ve arkadaşları Süleyman G. ve Batuhan Ş. hastaneye kaldırıldı.

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