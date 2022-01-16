Antalya'da olay yerine gelince dünyaları başına yıkıldı! Kazanın şokundan çıkamadılar
ANTALYA’da içerisinde 4 gencin olduğu ve makas atarak ilerlediği iddia edilen bir araç, park halindeki cipe vurarak adeta kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Uncalı istikametine gitmekte olan Emre Ç. yönetiminde bulunan 07 KS 629 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan 07 ANU 342 plakalı cipe arkadan vurdu.
Cip ise sürüklenerek önündeki park halinde bulunan araca yine arkadan çarparak sonra kaldırıma çıktı.
Kazada Emre Ç. araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı.
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından sürücü ve arkadaşları Süleyman G. ve Batuhan Ş. hastaneye kaldırıldı.