Mustafa Sarıgül'ün il başkanına fırça attığı video sosyal medyaya düştü

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çalışmalarından memnun olmadığı Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'e kızdı. O anlar TikTok'ta paylaşıldı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'e bağırıp, çağırdı. Sarıgül'ün TikTok'ta paylaşılan videoda çalışmalarından memnun olmadığı Çilesiz'e, “Kardeşim ben başarılı olmanızı istiyorum kusura bakmayın. Yani İl Başkanlığı'ndan sonra senin milletvekili olmanı istiyorum, bakan olmanı istiyorum. Ben bakıyorum ediyorum Giresun'da kaç tane afiş dağıtıldığına... Gece 2'de araştırma yaptırıyorum yok bir şey. Allah'ım çalışana, ter akıtana verir. Çalışmadan bir yere gelmek yok.” dediği duyuldu.



Bu sırada TDP Giresun İl Başkanı'nın ise “O gece uyumadım sayın genel başkanım” diyerek kendisini savunmaya çalıştığı görüldü. Ancak Sarıgül'ün il başkanının bu savunmasını kabul etmedi ve daha da sinirlendi. “Bundan sonra sizin söylediğinizden daha çok çalışacağım” diyen il başkanına bir kez daha sitem eden Sarıgül, “Bunu söylerken bile daha çok çalışacağına inanmıyorum. Daha yüksek sesle söyle kardeşim.” dedi.