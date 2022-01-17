Mustafa Sarıgül'den Elon Musk uyarısı

Türkiye'nin uydu göndermesinde de anlaşma yaptığı uzay çalışmalarıyla öne çıkan SpaceX CEO'su Elon Musk'un Türkiye'deki bor madenlerinde gözü olduğunu söyleyerek, "Biz yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz" diyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok'tan Musk ile ilgili bir video paylaştı.

Partisinin Erzurum İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin uydu göndermesinde de anlaşma yaptığı uzay çalışmalarıyla öne çıkan SpaceX CEO'su Elon Musk'un Türkiye'deki bor madenlerinde gözü olduğunu söyleyerek, "Biz yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz" demişti.

Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok'tan da Musk ile ilgili bir video paylaştı.