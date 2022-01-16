BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66
MEDYA

Gönül Dağı 48. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 22 Ocak 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Annemizi Saklarken 7. bölüm fragmanı
Annemizi Saklarken 7. bölüm fragmanı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Beren Saat'in Ozan Doğulu'nun doğum gününde giydiği iç çamaşırsız transparan bluzu olay oldu!
Beren Saat'in Ozan Doğulu'nun doğum gününde giydiği iç çamaşırsız transparan bluzu olay oldu!
Yanardağ patlaması uzaydan bile görüntülendi 20 kilometre yükseldi Dev tsunami dalgaları oluştu
Yanardağ patlaması uzaydan bile görüntülendi 20 kilometre yükseldi Dev tsunami dalgaları oluştu
Gonca Vuslateri İzzet Yıldızhan'ı fena ti'ye aldı! Mont giyip kendini kapattığı videosu olay!
Gonca Vuslateri İzzet Yıldızhan'ı fena ti'ye aldı! Mont giyip kendini kapattığı videosu olay!
Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Kağıthane'de dehşet anları kamerada! Döve döve metrelerce sürükleyip tabancayla vurdular
Kağıthane'de dehşet anları kamerada! Döve döve metrelerce sürükleyip tabancayla vurdular
Survivor Batuhan Karacakaya'nın Netflix'e eşcinsellik eleştirisine 'Aşk-ı Memnu'lu tepkiler çığ oldu
Survivor Batuhan Karacakaya'nın Netflix'e eşcinsellik eleştirisine 'Aşk-ı Memnu'lu tepkiler çığ oldu
İzzet Yıldızhan 'külot' çıkışına gelen tepkilere dayanamadı RTÜK'e seslendi: Anama küfrediyorlar!
İzzet Yıldızhan 'külot' çıkışına gelen tepkilere dayanamadı RTÜK'e seslendi: Anama küfrediyorlar!
KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan yeni görüntü
KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan yeni görüntü