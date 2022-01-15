Gonca Vuslateri İzzet Yıldızhan'ı fena ti'ye aldı! Mont giyip kendini kapattığı videosu olay!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan’ın kadın şarkıcılara 'Sahneya külotla çıkmayın' diye seslendiği açıklamalarını fena ti'ye aldı!

İzzet Yıldızhan, "Sahneye külotla çıkmasınlar" açıklaması nedeniyle magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya mesajı ile ünlü şarkıcıyı hedef alan Gonca Vuslateri, bir muhabirin uzattığı montu kafasına geçirerek, "Böğrüm gözüktü biraz" dedi.

Başrollerini Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin paylaştığı komedi türündeki 'Her Şey Dahil' filminin Muğla Datça’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı.İlk kez aynı projede yer alan Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri, filmin afiş çekimleri için önceki gün Maslak’ta bulunun bir stüdyoda bir araya geldi.

Ünlü oyuncu, şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın, kadın sanatçıların iddialı sahne kostümleri hakkında yaptığı "Külotla sahneye çıkmasınlar" şeklindeki açıklamaya tepki göstermişti.

Eğlenceli geçen çekim sonrası gerçekleşen röportaja, Gonca Vuslateri’nin sahne kıyafetleri nedeniyle kadın sanatçılara yaptığı eleştirilerden dolayı gündemde olan İzzet Yıldızhan’a yaptığı gönderme damga vurdu.Twitter hesabından “Çok korkuyorum sahnede ne giyeceğimize İzzet Yıldızhan karar verecek diye" mesajını yazan Vuslateri, röportaj sırasında ünlü türkücüye montlu göndermede bulundu.

“İzzet Bey'in yanından geliyoruz, giyerseniz”

Bir muhabir, elindeki montu Gonca Vuslateri’nin sırtına atarak, “İzzet Bey'in yanından geliyoruz, giyerseniz” şeklinde espri yaptı.

"Böğrüm gözüktü biraz. Çok güzel bir projeydi. Çok usturuplu giyindik”

Montu tersten giyerek kafasına geçiren oyuncu, "Böğrüm gözüktü biraz. Çok güzel bir projeydi. Çok usturuplu giyindik” sözleriyle, herkesi kahkahaya boğdu.