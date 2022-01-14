Muharrem İnce'den İmamoğlu ve Yavaş'a uyarı: Seçim olsa yine Erdoğan kazanır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına "Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun" uyarısında bulundu. İnce ayrıca seçim olsa yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını söyledi.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin ilçe binasının açılışına katılmak için Kayseri'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir otelde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının devam ettiğini, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiğini aktarıp bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendilerini örnek almalarını isteyerek partisinin cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu ifade etti.

"Koltuklar insanlara mülk değildir"

Bütün siyasi partilerin, üyelerinin önüne sandığı koymalarını öneren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradan kim çıkarsa bırak o olsun. Amaç seçimi kazanmak değil mi? İstanbul'u veremezmiş. İstanbul'u ver Türkiye'yi al kardeşim, alabiliyorsan. 'İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok, AK Parti'ye geçer' deniyor, geçsin. Seçim kazanmak istiyor musun sen? Al görevden, ata bir kayyum, yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin. Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum. Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Bu işin bir tane doğrusu var, kişiye göre siyaset olmaz, ilkeye göre siyaset olur. Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık konulsa yine Erdoğan çıkar mı? Çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu? Koyacaksın sandığı, kim çıkarsa cumhurbaşkanı adayı yapacaksın, bu kadar basit. Koltuklar insanlara mülk değildir. Babadan miras değildir. Ya çıkacaksın aslanlar gibi aday olup kazanacaksın ya da aday olamıyorsan vereceksin koltuğu. Bu kadar basit."

"Ben kampanyayı hızlandırınca korktular"

Bir gazetecinin Kılıçdaroğlu ve ekibinin kendisinin aday gösterildiği önceki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettirmeye çalışıp çalışmadıklarını sorması üzerine İnce, "CHP yönetimi, 'Nasılsa kazanamaz bu, başımızdan da def edelim' deyip sandıklara sahip çıkmadılar. Para harcamadılar. Oy verdiklerinden de şüpheliyim. Kaybetsin diye çalıştılar demiyorum, bu çok iddialı olur. 'Nasılsa kazanamayız, biz günü kurtaralım' dediler. Hatta bir ara ben kampanyayı hızlandırınca korktular" ifadelerini kullandı.