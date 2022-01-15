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Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

KADIKÖY metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek, tehdit ve hakaretlerde bulunan Emrah Yılmaz’ın metroya giriş anına ait dava dosyasında bulunan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “zincirleme şekilde silahla tehdit”, “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit” suçlarından toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti.

'Kapı dedektöründen geçerken sinyal vermiş'
Olaya ilişkin dava dosyasında bulunan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tutuklu şüpheli Emrah Yılmaz’ın metro istasyonuna giriş anı yer alıyor. Yılmaz’ın istasyonda bulunan kapı dedektöründen geçtiği sırada cihazın kırmızı sinyal verdiği ancak orada güvenlik görevlisinin bulunmadığı ve şüpheliye müdahale edilmediği görülüyor.

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