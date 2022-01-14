CHP'li Yıldırım Kaya: Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimsenin bilmediğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Masası TV'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimsenin bilmediğini söyledi.