BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66
MAGAZİN

MasterChef Türkiye 2021 final şampiyon kim Eren Kaşıkçı mı Hasan Biltekin mi işte puanlarda son durum

TV8 MasterChef Türkiye 2021 finali canlı yayınlanacak peki MasterChef 2021 şampiyonu kim hangi yarışmacı Eren Kaşıkçı mı Hasan Biltekin mi? İşte MasterChef Türkiye final bölümü fragmanı...

TV8 canlı yayınıyla MasterChef Türkiye 2021 final bölümü şampiyonluk yarışı bu akşam saat 20.00'de başlıyor! Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te beklenen an geldi çattı. Bu akşam canlı olarak yayınlanacak büyük final gecesinde şampiyon isim belli olacak. Sosyal medyada en çok merak edilen konu 'MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak' sorusu... Kıyasıya şampiyonluk yarışına sayılı saatler kala MasterChef Türkiye 2021'i kaçırmadan izleyen izleyiciler nefesini tuttu. 

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin son tabaklarını şampiyonluk için hazırlayacak. Sezonun şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü yani bu akşam Tv8 ekranlarında yapılacak yemeklerle canlı yayında belli olacak. Masterchef Türkiye 2021 yarışmacıları Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin, Türk mutfağı yaratıcı menü kapsamında üç yemek yapacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un 'yasak' dansı videosu ifşa oldu! 'Erotik şov' dediler...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un 'yasak' dansı videosu ifşa oldu! 'Erotik şov' dediler...
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
TELE 1 ekranlarında skandal ifadeler! Erken yaşta Kur'an eğitimi beyin kilitlenmesine yol açabilir
TELE 1 ekranlarında skandal ifadeler! Erken yaşta Kur'an eğitimi beyin kilitlenmesine yol açabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk milli istihbarat gemisi TGC Ufuk'un töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk milli istihbarat gemisi TGC Ufuk'un töreninde konuştu
Suriyeli aileye 90 yaşında ev sahibi zulmü! Kapıyı baltayla kırdı o anlar kamerada
Suriyeli aileye 90 yaşında ev sahibi zulmü! Kapıyı baltayla kırdı o anlar kamerada
İstanbul'da tantunicide mide bulandıran görüntüler! Patronun iğrenç talimatı pes dedirtti
İstanbul'da tantunicide mide bulandıran görüntüler! Patronun iğrenç talimatı pes dedirtti
'AK Parti barajı geçemez' diyen Ahmet Davutoğlu gazetecileri güldürdü! İttifaklarla ilgili net konuştu
'AK Parti barajı geçemez' diyen Ahmet Davutoğlu gazetecileri güldürdü! İttifaklarla ilgili net konuştu
Akaryakıta üst üste zam gelince mahalleye mazot hırsızı dadandı! Depo 1000 liraya doluyor
Akaryakıta üst üste zam gelince mahalleye mazot hırsızı dadandı! Depo 1000 liraya doluyor
Linet'in 40 bin lira kira ödediği Boğaz manzaralı evi 'türbe'ye benzetildi
Linet'in 40 bin lira kira ödediği Boğaz manzaralı evi 'türbe'ye benzetildi
Şanlıurfa'da markete giden çocuğu sokakta sıkıştırıp taciz etti! Görüntüler çıktı: Sapık yakayı ele verdi
Şanlıurfa'da markete giden çocuğu sokakta sıkıştırıp taciz etti! Görüntüler çıktı: Sapık yakayı ele verdi