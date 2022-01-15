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Survivor Batuhan Karacakaya'nın Netflix'e eşcinsellik eleştirisine 'Aşk-ı Memnu'lu tepkiler çığ oldu

Survivor 2022 All Star'a katılmadan önce yaptığı açıklamada Netflix'teki açık sahneler ve eşcinsel ögeleri eleştiren Batuhan Karacakaya'yı, yıllar önce rol aldığı Aşk-ı Memnu üzerinden bombaladılar!

Survivor 2022 All Star'da yarışan Baruhan Karacakaya, Dominik'e gitmeden evvel bir YouTube programında yaptığı açıklamada Netflix hakkındaki açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 'Bi Başka' YouTube kanalına konuk olan Batuhan Karacakaya, muhafazakar hassasiyetleri olduğunu söyleyerek Netflix'i eleştirdi. Aşk-ı Memnu'nun 'Küçük Bülent'i Batuhan Karacakaya, sosyal medyada, Netflix hakkındaki eleştirileri üzerinden hem yerden yere vuruldu hem de desteklendi.

"Ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçerken, bir anda saçma sapan böyle bir sahnenin olması..."

Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yarışmış olan Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'la ekrana döndü. Survivor All Star 2022'de yarışmak üzere Dominik'e gitmeden evvel bir YouTube kanalının konuğu olan Karacakaya, "Ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçerken, bir anda saçma sapan böyle bir sahnenin olması ve benim de bunu izlememi görmesinden ben geriliyorum. Bazı diziler oluyor salonda rahat izleyemiyorum. Bu konuda RTÜK katı olmamalı ama cılkını çıkaranlar da var" deyince sosyal medya ikiye bölündü.

Aşk-ı Memnu üzerinden eleştirdiler

Bazı sosyal medya kullanıcıları Batuhan Karacakaya'yı haklı bulurken, bazı kullanıcılar da Survivor Batuhan'ı 'homofobik' olmakla ve 'belli bir kesime şirin görünmeye çalışmakla' suçladı ve yıllar evvel henüz bir çocuk iken rol aldığı Aşk-ı Memnu'nun 'Behlül karakterinin, amcasının karısıyla ilişki yaşaydığı bir dizi' olduğunu hatırlattı.

"Amcasının eşiyle yaşadığı yasak ilişkiyi konu alan diziyle ünlendin" eleştirisi

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Survivor batuhan'a "Amcasının eşiyle yaşadığı yasak ilişkiyi konu alan diziyle ünlendiğini" hatırlattı.

Karacakaya'nın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve pek çok kişi tarafından "homofobik" olarak değerlendirildi ve eleştirildi.

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