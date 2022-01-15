MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren oldu

MasterChef Türkiye'nin bu sezon şampiyonu belli oldu. 6 aylık zorlu mücadelenin sonunda Eren ve Hasan finale kaldı. Hasan ve Eren final gecesinde son tabaklarını tadıma sundu. MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu Eren oldu.

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye 2021'de şampiyonluk kupasını kaldıran isim nefes kesen bir mücadele sonunda belli oldu. İddialı isimleri eleyerek finale kalan Eren ve Hasan, canlı yayında karşı karşıya geldi. Final etabına, eski sezon yarışmacıları ve finalistlerin aileleri de katıldı.

Üç oyunda oluşan final gecesinde önce Türk mutfağı ve uluslararası mutfaktan birer menü hazırlandı. Bu yemekler için şeflerin verdiği puanlar sonrasında canlı yayına geçildi. Canlı yayında ise Hasan ve Eren, imza tabağını hazırladı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Şeflerin vereceği puanlar sezonun kazananını belirledi.

MasterChef Türkiye 2021 sezonu final gecesinde yarışmacılara cuma günü verilen puanlar eklendi. Böylece bir önceki günkü oylar ile beraber toplamda üç oyun sonunda 134 puan alan Eren MasterChef 2021 şampiyonluğuna adını yazdırdı. Hasan MasterChef'i 127 puanla tamamladı.

Şampiyona otomobil ödülü

Geçen yıl otomobil olarak verilen büyük ödül bu yıl da otomobil olarak açıklandı.