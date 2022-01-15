İzzet Yıldızhan 'külot' çıkışına gelen tepkilere dayanamadı RTÜK'e seslendi: Anama küfrediyorlar!

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan 'Sahnede külot giymeyin' çıkışından sonra aldığı tepkilere isyan ederek RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e 'Anama küfrediyorlar' diye seslendi!

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, sahne kostümleriyle son dönemde cesur dekolteli kıyafetleriyle gündeme gelen şarkıcılara "Burası Türkiye! Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahne adabı diye bir şey var. Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın. Aileler sizi seyrediyor. Biraz kendinize saygı duyurun" ifdeleyile mesaj vermesinin ardından sosyal medyada topa tutuldu. Aldığı tepkileri kaldıramayan İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslenerek yardım istedi.

Gülşen ve Hadise'nin sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili açıklama yapan İzzet Yıldızhan, "Sahneye külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Sahne adabı denilen bir gerçek var" demişti. Yıldızhan'ın bu sözleri kısa sürede gündem olurken hem ünlü isimlerden hem binlerce sosyal medya kullanıcısından tepki gördü.

"Hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattım"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama linç edildiğini söyleyen Yıldızhan "Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım. Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim" dedi.

İzzet Yıldızhan RTÜK'e seslendi

Sözlerini sürdüren Yıldızhan, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve değerli üyelerine sesleniyorum. Kimse, insanlara kolayca bu kadar hakaret etmemeli. Benim aileme ve anneme hakaret ediyorlar. Ailem çok sıkıldı ve üzüldü. Gazetecilik bu mu? Benim hakkımı savunmanız gerekiyor. Lütfen gereğini yapın Sayın RTÜK Başkanı ve değerli üyeleri..." ifadelerini kullandı.