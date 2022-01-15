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Kağıthane'de dehşet anları kamerada! Döve döve metrelerce sürükleyip tabancayla vurdular

İhlas Haber Ajansı

Kağıthane’de iki şahıs, “omuz atma” meselesi yüzünden tartıştıkları gençleri önce metrelerce darp ederek sürüklediler daha sonra da tabancayla vurdu. Silahlı kavga anları kameralara yansırken, saldırganlar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 03.15 sıralarında meydana gelen olayda, İzzet S. ile arkadaşı Mikdat Ç. cadde üzerinde yürümeye başladı.

O esnada karşı taraftan gelen Zeki A. ve Talha T. ile ‘omuz atma’ meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan iki taraf, kısa sürede kavgaya tutuşunca ortalık karıştı.

Metrelerce darp ederek sürükleyip bacağından vurdular

Kavga sırasında Talha T., İzzet S.’yi darp ederek metrelerce sürükledi. İzzet S., Talha T.’den kurtulmaya çalışsa da bir süre başarılı olamadı. Kavga sırasında Zeki A. ise darp ettiği Mikdat Ç.’yi yanında getirdiği tabancayla ayağından vurup, arkadaşının yanına doğru gitti. Elindeki tabancayla tehditler savuran Zeki A., Talha T.’nın darp ettiği İzzet A.’yı da bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Kağıthane polisi saldırganları kısa sürede yakaladı

Olayı ardından vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında bacaklarından vurulan İzzet S. ve Mikdat Ç. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeki A.’yı ve Talha T.’yi olayda kullanılan silahla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Zeki A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Talha T. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kağıthane’de iki kişinin önce darp edilip daha sonra da tabancayla vurulduğu o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların darp ederek ilerlediği, daha sonrada arkadan gelen şahsın tabancayla ateş ettiği görülüyor.

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