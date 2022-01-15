KANAL D Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü 'Mesut Komiser vurdu' iddiası! Zafer Ergin diziden ayrıldı mı

KANAL D Arka Sokaklar son bölümünde 'Rıza Baba' öldü mü sorusu sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada Rıza Baba'yı öldürenin Mesut Komiser olduğu iddiası kafa karıştırdı!

KANAL D Arka Sokaklar 610. bölümde 'Rıza baba' olarak bilinen 'Rıza Soylu' öldü mü? Kanal D'nin 15 yılı geçkin süredir reyting rekorları kıran fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırının ardından öldüğü iddiası Twitter'ı salladı. Her bölümüyle yıllardır izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar'ın 'belkemiği' kadrosundan 'Rıza Baba'nın evinin önünde suikaste uğrayıp kurşunlanması izleyiciyi kahretti. Twitter'da TT olan 'Rıza Baba' hashtag'iyle yorum yağdı.

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölümünde Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakteri vuruldu! Arka Sokaklar 610. bölüm'de ünlü oyuncu Zafer Ergin'in vurulma sahnesini görüp şok olan izleyiciler Arka "Sokaklar Rıza Baba öldü mü, nasıl öldü, kim vurdu, Zafer Ergin diziden neden çıktı sorusuna" yanıt arıyor.

'Rıza Baba'yı Mesut mu vurdu?'

Arka Sokaklar son bölümde Rıza Soylu evinin önünde kurşunlandı. Gizemli bir elin tetiğe bastığını gören seyirciler, komiser Mesut'un ortalıktan kaybolduğuna işaret ederek, sosyal medyada 'Rıza Baba'yı Mesut mu vurdu?' sorusunu tartışmaya başladı.