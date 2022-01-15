TV8 MasterChef Türkiye 2021 final bölümünde Somer Şef'in sandalyesi kırıldı videosu viral oldu!

TV8'de canlı yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 final bölümü şampiyonluk elemesinde Somer Sivrioğlu'nun sandalyesinin kırıldığı ve ünlü şef'in yere düştüğü anların videosu viral oldu!

TV8'de dün akşam final bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021 şampiyonluk yarışını 'Kızılsakal' olarak tanınan Eren Kaşıkçı kazandı. MasterChef Türkyie 2021 final bölümüne Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı'nın kıyasıya yarışı damga vururken, Somer Sivrioğlu'nun başına gelen talihsiz bir olayın videosu, sosyal medyada,Eren'in şampiyonluğunun bile neredeyse önüne geçerek viral oldu!

Dün akşam final bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de şeflerin eğlenceli anlarının bulunduğu özel bir video ekrana geldi. Stüdyoya kurulan tadım masasına oturan şef Somer Siviroğlu'nun sandalyesinin kırılarak yere düşmesi herkesi kahkahaya boğdu.



Somer Şef yere yığıldı!

Yarışmanın son bölümünde Eren ve Hasan yemeklerini yaparken 6 ay boyunca yaşananlara özel hazırlanan videolar da ekrana geldi. Şefler için hazırlanan eğlenceli videoya Somer Sivrioğlu'nun sandalyeden düştüğü anlar damga vurdu. Yarı final için hazırlanan masaya geçen Sivrioğlu'nun oturduğu sandalye kırılıyor.

Ünlü şefin yere yığıldı anlara şahit olan Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da büyük bir şok yaşıyor. O anları izleyen yarışmacılar ve şefler kahkahaya boğuldu.