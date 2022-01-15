Yanardağ patlaması uzaydan bile görüntülendi 20 kilometre yükseldi Dev tsunami dalgaları oluştu

Ada ülkesi Tonga'da dünkü yanardağ patlamasının ardından bu sabah meydana gelen ikinci bir patlama yaşandı. Patlama sonrası 1,2 metrelik bir tsunami meydana geldi, çoğu yerleşim alanı sular altında kalırken yerel halka 'Evinizden çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Ada ülkesi Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda dün bir patlama meydana gelmişti. Komşu ülkelerde duyulan volkanik patlamanın ardından bugün bölgede ikinci bir patlama peydana geldi.

Deniz altında bulunan dev bir volkanın patlaması sonucu ada ülkeleri Tonga, Fiji ve Yeni Zelanda'da Tsunami alarmı verildi. Patlama Türkiye saati ile 07:10 sıralarında yaşandı.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, "Nukualofa'da 1,2 metrelik bir tsunami dalgası gözlemlendi" açıklamasında bulundu. Dünkü patlamanın ardından kaydedilen maksimum tsunami dalgası 30 santimetreydi.

İkinci patlama en az sekiz dakika sürdü ve havaya birkaç kilometre gaz, kül ve duman püskürttü. Bölgedeki birçok yerleşim alanı sular altında kaldı.

Suva'daki yetkililer, patlamanın yoğun olduğunu ve Fiji'de 800 kilometreden daha uzakta "yüksek sesli gök gürültüsü sesleri" olarak duyulduğunu belirtirken, kıyı bölgelerinde yaşayanlardan daha yüksek yerlere yönlenmeleri istendi.

800 kilometre uzaklıktaki Fiji'nin başkentinde de patlama hissedildi. Sekiz dakikalık patlamanın başkent Suva'da "şiddetli gök gürültüsü" gibi duyulduğu aktarılıyor. Tonga Jeoloji Kurumu yetkilileri, gaz, kül ve duman bulutunun 12 kilometreye ulaştığını açıkladı. Patlama sonrası 20 kilometreye kadar yükselen küller uydular tarafından görüntülendi.

7 kat daha güçlü patlama

Yanardağın Aralık ayı sonlarında aralıklı olarak patladığını, ancak bugünkü patlamanın son patlamadan yaklaşık 7 kat daha güçlü olduğu ve büyümeye devam ettiği ifade edildi.

Asit yağmuru uyarısı

Patlamanın ardından asit yağmuru meydana gelme ihtimalini de bulunduğu ifade belirtildi.