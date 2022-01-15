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Beren Saat'in Ozan Doğulu'nun doğum gününde giydiği iç çamaşırsız transparan bluzu olay oldu!

Ozan Doğulu'nun doğum gününe giden Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat objektiflere yakalandı. Beren saatin parti için giydiği cesur kıyafet ise dikkat çekti.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile birlikte Ozan Doğulu'nun doğum günü giderken görüntülendi. 

"İçine bir şey giymeyi unutmuş"

Beren Saat'in kıyafet tercihi ise dikkat çekti. Siyah transparan elbisesini gören sosyal medya kullanıcıları "İçine bir şey giymeyi unutmuş" yorumunda bulundu.



37 yaşındaki Beren Saat, transparan detaylı bir bluz tercih etti. Doğulu ile el ele kamera karşısına geçerek mutluluk pozu veren Saat'in kıyafet tercihi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bir kısım Saat'in kombinini çok beğenirken bir kısım da abartılı buldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 5,1 milyon takipçisi bulunan Beren Saat, Ozan Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşarak "Ozi Bro" notunu ekledi.

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