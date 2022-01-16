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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li soruldu

Açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'nde gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristle fotoğrafı çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için, "Gerekli adımlar atıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'nde gençlerle bir araya geldi.

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Semra Güzel'i soran kız öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Demokrasiye inanmış bir genç olarak demokrosinin simgesi olan meclisimizde terör kamplarına gitmiş, teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum. Bu konuyla ilgili bir adım atılacak mı?" diye sordu.

Erdoğan, genç kızın sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Adımlarımızı attık zaten, 'Biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz' dedik ve hemen müracaatımızı yaptık. Ve şu anda da 14 kişi onunla beraber olan var. Süratle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili adımlar atıldı. Onun diğerlerinden dosyasını ayırıp bir an önce onunla ilgili adım atılsın diye de Meclis Başkanı ile bunu ayrıca konuştuk."

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