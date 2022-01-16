Antalya'da 45 yaşındaki kadın iki pitbullun saldırısına uğradı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi nde pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın adeta ölümden döndü. Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan kadın, "Köpekle cebelleştim resmen" dedi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk annesi özel güvenlik görevlisi Öznur Karaca (45) ölümden döndü.

Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan kadın, "Köpekle cebelleştim resmen. Ayaklarını, patilerini tuttum. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. 3-4 kez gitti geldi, saldırıya uğradım. Bacağımın kangren olma riski var. Bacağımdan olacağım" dedi.