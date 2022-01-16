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Sakarya'da tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde tek şeritli yolda eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hız ile gittikleri anları kayıt altına alan gençler kendi kazalarını kaydetti.

SAKARYA'nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'ndeki tek şeritli yolda hız yapan gençler trafik kazası geçirdi. Kaza gençlerin eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hızla gittikleri anı kaydettiği esnada oldu.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Saniye saniye kayıt altında olan kaza anında gençlerin yaşadığı panik gözler önüne serildi.

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