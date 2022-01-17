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KANAL D Yargı son bölümde KPSS sahnesi olay! 95 alan kız mülakatta elendi dilekçe yazamadı

KANAL'de yayınlanan Yargı dizisinin 16. bölümünde çok konuşulacak KPSS göndermesi... Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in, KPSS'den 95 alıp mülakatta elendiğini söyleyen kız ile diyaloğu dikkat çekti.

KANAL D ekranlarının fenomen dizisi Yargı'nın 16. bölümünde KPSS sınavı üzerinden gönderme yapıldı. Her bölümü izlenme rekorları kıran Yargı2da, KPSS'den 95 alan ancak mülakatta elenen bir genç kızın yaşadıkları izleyenlere aktarıldı.



Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 16. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun oynadığı dizide canlandırılan bir sahnede KPSS sınavından 95 puan alan bir gencin yaşadıkları izleyenlere aktarıldı.

 ‘KPSS’den 95 aldım ama mülakatta elendim’

KPSS’den 95 puan almasına rağmen mülakatta elenen bir gencin işlendiği sahneye ‘KPSS’den 95 aldım ama mülakatta elendim’ sözleri damgasını vurdu.

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