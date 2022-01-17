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İstanbul Küçükçekmece’de kahvehaneye silahlı saldırı anı kamerada! 2 kişi yaralandı

İSTANBUL Küçükçekmece’de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişinin yaralandığı saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kahvehaneye kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda kahvedeki çok sayıda kişi, içeride bulunan masalar ve duvar arkalarını kendilerine siper edindi.

Saldırının ardından kahvehanede bulunan vatandaşlar dışarı çıkarak, durumu polise ihbar etti. Olay sırasında yaralanan 2 kişi ise çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, kahvehane çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede çok sayıda kurşunun kahvehaneye isabet ettiği belirlenirken, kahvehane önündeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı saldırı anı kamerada
Silahlı saldırı kameralara da yansıdı. Görüntülerde, saldırganın kahvehanenin yanına gelip sokaktan içeriye silahla ateş ettiği, kahvehanedekilerin bir süre sonra dışarı çıktığı, dışarı çıkan kişilerden birinin seke seke yürüdüğü görülüyor. Ayrıca görüntülerde saldırı sırasında kahvehanede vatandaşların kendini korumaya çalışması da yer alıyor.

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