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POLİTİKA

Melih Gökçek'ten bomba iddia: 15 Temmuz'da Ankara'da darbeyi önleyen kişiyim!

15 Temmuz akşamı televizyona çıkıp milleti sokağa çıkmaya çağıran ilk kişinin kendisi olduğunu iddia eden Melih Gökçek, "Biz Ankara’da darbeyi önleyen kişiyiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Biz Ankara’da darbeyi önleyen kişiyiz" dedi. Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu. Burada FETÖ terör örgütüyle ilişkili olduğu iddialarına cevap veren Gökçek şöyle konuştu:

- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi anlamda şu anda FETÖ'cü var. Ben biliyorum. Bunların da tahrikiyle meseleyi daha önceye getirmek noktasında çok ciddi bir gayret var. 

- Eğer Türkiye’de darbe olamadıysa, birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek’tir.

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