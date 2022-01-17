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Ankara'da AVM’de korku dolu dakikalar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

ANKARA’da bir alışveriş merkezinde iddiaya göre iki grup arasında yol verme meselesinden çıkan kavga, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Yenimahalle ilçesinde bulunan ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdivenden inen iki kişi arasında yol verme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar AVM’deki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, korku dolu o anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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