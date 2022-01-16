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Mustafa Sarıgül'den Elon Musk iddiası: Gözü Türkiye'deki...

Mustafa Sarıgül'den Elon Musk iddiası: Gözü Türkiye'deki...

Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin uydu göndermesinde de anlaşma yaptığı uzay çalışmalarıyla öne çıkan Tesla CEO'su Elon Musk'un Türkiye'deki madenlere göz diktiğini söyledi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Elon Musk'ın Türkiye'deki bor madenlerinde gözü olduğunu söyleyerek "Elon Musk, aslan parçası, biz yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz," dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erzurum İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Erzurum'un Cumhuriyet tarihinin en önemli merkezi olduğunu dile getirdi.

Geçmişte olduğu gibi Türkiye'de değişimin temellerini Erzurum'da attıklarını ifade eden Sarıgül, "Hayatım boyunca Allah'ım bana kolay iş vermedi, beni hep zor işlerde denedi ama unutmayın ki tarih kolay işten çıkanları yazmaz, zor işten çıkan kahramanları yazar." dedi.

"Bizim yer altı kaynaklarımız..."

Elon Musk'la ilgili de değerlendirmede bulunan Sarıgül, şunları söyledi: "Adam ölüyü ve diriyi bırakmış, gözü Türkiye'ye dikmiş. Aniden Türkiye sevdası oluşmuş. Niye oluşmuş biliyor musunuz? Yer altı madenleri ve bor var. Bu bordan çıkacak olan malzemeden de elektrikli araç yapılacağını tespit etmiş. Erzurum'dan diyorum ki Elon Musk, aslan parçası, biz Atatürk milliyetçisiyiz, yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz. Sen burayı bu kadar sahipsiz mi gördün? Şunu bilesin ki Türkiye sahipsiz değildir. Bizim yer altı kaynaklarımız da atalarımızın, dedelerimizin kanıyla yoğrularak alınmıştır, yolun açık olsun."

Sarıgül, TDP'nin milletin isteklerine, arzularına ve özlemlerine en güzel cevap verecek parti olduğunu iddia ederek şunları dile getirdi:

"Bize soruyorlar, sizin siyasi çizginiz nedir? Bizim çizgimiz merhamettir, berekettir, adalettir. 'Sağ ya da sol parti misiniz?' diye soruyorlar. Milleti sağcılardı ya da solculardı diye sağa ve sola böldüler, çok olaylar çıktı. Ben buradan onurla ve gururla diyorum ki biz bölünmüş, kırılmış, çeşitli nedenlerle küstürülmüş milyonlarca yurttaşımızı buluşturacak, vatan ve millet sevgisi, demokrasi masası kuracak olan Türkiye'nin en demokratik kitle partisi olacağız. Çare arayanların, dertlilerin, yoksulların ve yok sayılanların partisi olacağız. Emeklilikte yaşa takılan 5 milyonun, görev verilmeyen öğretmen arkadaşlarımızın partisi olacağız. Bize herkes oy verecek, biz herkesten oy alacağız çünkü bizim ötekimiz olmayacak. AK Parti'ye, CHP'ye, HDP'ye ve diğer partilere kızan ve küsenler bize geliyor çünkü bizi sığınma limanı olarak görüyorlar. Allah izin verirse vicdanın, bereketin ve adaletin partisi biz olacağız."

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