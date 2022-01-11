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15 tatil ne zaman başlıyor 2022 ne zaman bitiyor-15 tatil kaç gün?

15 tatil ne zaman başlıyor 2022 ne zaman bitiyor-15 tatil kaç gün?

Omicron varyantının ülkemizde giderek artmasının ve vaka sayılarının 54 bin sınırını aşmasının ardından okullar kapanacak mı araştırması başladı. 2022 yılı MEB okul tatiller takvimine göre yarı yıl tatili 24 Ocak'ta başlayacak 4 Şubat'ta sona erecek. Son yapılan açıklamaya göre okullar tarihinden önce kapanmayacak, eğitim yüz yüze olarak devam edecek.

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Okullar kapanacak mı 2022, okullar yarıyıl tatilinden önce kapanacak mı sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde. Omicron varyantının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yayılması ve vaka sayılarının 54 bini bulması ile okullar erken mi kapacak sorusu gündeme geldi. MEB 2022 okul tatilleri takvimine göre yarıyıl tatili 24 Ocak'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son okul tatili açıklamasına göre yüz yüze eğitim devam edecek, okulların kapanması söz konusu olmayacak.

Okullar erken mi kapanacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullar kapanacak mı sorusuna yönelik bazı açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamanın detayları;“Her ne kadar hasta sayılarımızda artış yaşansa da, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarımızda hamdolsun henüz endişe edilecek bir durum gözükmüyor.” ifadelerini kullanan Erdoğan, yüz yüze eğitimin devam edeceğini "Eğitim, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürüyor. Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları, bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, eğitim-öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir." Sözleriyle açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den en son okul tatili açıklaması
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Özer, “Şu an itibariyle yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

2021-2022 eğitim-öğretim takvimi
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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