Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben dindar nesil dedikçe bu CHP kuduruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dindar nesil vurgusu yaptıkça muhalefetin kudurduğunu söyleyerek, "Öyle Z, Y filan değil TEKNOFEST geçliği geliyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da il danışma toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında gençlerin sık sık tezahüratlarıyla araya girmesiyle samimi görüntüler ortaya çıktı.

"Dindar nesil dedikçe CHP kuduruyor"

Muhalefetin sık sık Z kuşağı söylemleriyle gündem yaratmasını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Öyle Z, Y filan değil TEKNOFEST geçliği geliyor. Ben dindar nesil dedikçe bu CHP kuduruyor, çıldırıyor. Dilleri ile akılları arasındaki bağ kopmuş durumda." diye konuştu.