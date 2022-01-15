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Türkiye 15 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 15 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 384 bin 263 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 139 milyon 071 bin 821'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Ocak 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 263 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 52 bin 016 oldu.

Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca''Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın.'' ifadelerini kullandı.

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